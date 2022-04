Sia ne segna tre e il Milan dilaga: la capolista vola dritta alle finali

9-1. La squadra di Ignazio Abate non poteva chiudere al meglio una stagione memorabile, giocata ad alti livelli (e con qualche grande rimonta) e che proprio nelle ultime giornate aveva messo in discussione il suo primo posto nel girone. Ma i rossoneri si sono qualificati alle fasi finali da capolista e l'hanno fatto in grande, riuscendo a mettere a segno due reti in un primo tempo comunque sofferto a tratti. Nella ripresa non c'è stata storia, in campo c'era solo il Milan che si è messo in mostra con una goleada a cui ha contribuito quasi tutto il reparto offensivo...

