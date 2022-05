Due reti in un tempo e ottavi raggiunti. L'Inter festeggia con Mosconi e Venturini

È l'Inter di Paolo Annoni l'ultima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale di categoria: al Suning Centre, le reti di Mosconi e Venturini nel primo tempo bastano per avere la meglio del Brescia di Coppini, troppo rinunciatario nei secondi quarantacinque minuti per pensare di poter riaprire l'incontro. I nerazzurri partono col rombo, con Zanchetta play davanti alla difesa coadiuvato ai suoi lati da Venturini e Fois; sulla trequarti Tigani agisce alle spalle della coppia Mosconi-Spinaccè. I ragazzi di Coppini scendono invece in campo con un 4-3-3 che sugli esterni vede partire Faglia e Faggiano, a supporto di Raia....

