Operazione alla Mino Raiola di Simone Pepe, porta Manuel Pisano dalla Juventus al Bayern Monaco

Un'operazione scuola Mino Raiola. Simone Pepe, ex attaccante della Juventus e della Nazionale Italiana, ora procuratore, porta l'attaccante della Under 16 bianconera da Vinovo al Bayern di Monaco.

Manuel Pisano, classe 2006, cresciuto nella Scuola Calcio prima del Barracuda (Pulcini) e poi del Pozzomaina (Esordienti) dove faceva parte del fortissimo gruppo 2006 di Andrea Mirasola, a luglio inizierà la sua nuova avventura a Monaco di Baviera, nelle giovanili del Bayern.

«Un predestinato - spiega Andrea Mirasola, suo allenatore per due anni al Pozzomaina -, Manuel è sempre stato un ragazzo e un professionista serissimo. Siamo orgogliosi di lui, tutto quello che sta ottenendo se lo merita tutto, in maniera assoluta. Siamo contentissimi anche per la famiglia che lo ha sempre seguito nel suo percorso, facendogli fare le scelte giuste, dandogli serenità e supporto sotto ogni punto di vista. Un ragazzo che a 16 anni può vantare di aver indossato la maglia del Milan, della Juventus e del Bayern Monaco! Aspettiamo il suo esordio in Bundesliga!»

Proprio quando era al Pozzomaina, infatti, per Manuel Pisano suonarono le sirene del Milan, disputando anche dei provini con la maglia rossonera e incantando tutti al torneo di Palermo alla prima apparizione tra i professionisti. Stava per arrivare la firma proprio con il Milan, fu brava allora la Juventus a spuntarla e ad assicurarsi le prestazioni del promettentissimo attaccante torinese.

Tre stagioni nel settore giovanile della Juventus, nei quali Manuel è cresciuto tantissimo, sia sotto l'aspetto fisico che tecnico e professionale. Lo scorso aprile ha partecipato al torneo Maggioni-Righi con la Under 17 allenata da Francesco Pedone e dal suo vice Marco Pecorari andando anche a segno nella prima partita. Sempre nel giro delle selezioni Nazionali di categoria, insomma una vera promessa del calcio italiano.

Per il suo procuratore Simone Pepe, secondo attendibili indiscrezioni che arrivano dell'Abruzzo, si vocifera di una commissione per il trasferimento del giocatore paragonabili a quelle di Erling Haaland dal Borussia Dortmund al Manchester City: si parla di una cifra a sei zeri.

Un cifra altissima, se riferita all'età del calciatore della Juve, in parte giustificabile dalla partecipazione sotto leva dell'attaccante classe 2006 al prossimo Europeo Under 17 della Nazionale Italiana di Bernardo Corradi che si svolgerà a maggio. Per Manuel Pisano al Bayern Monaco un contratto triennale da professionista.

Quando il sogno inizia a diventare realtà, per un ragazzo cresciuto nei campi delle società dilettantistiche torinesi e ora lanciatissimo nel grande calcio internazionale.

TIENITI SEMPRE AGGIORNATO SULLE GIOVANILI, SCARICA LA NOSTRA APP