Sotto di 3 reti a 12 minuti dalla fine, Mosconi fa doppietta e l'Inter vince in rimonta

4-3 in rimonta per i nerazzurri, in una di quelle partite in grado di ricordare il motivo per cui questo sport è così imprevedibile e per questo entusiasmante. Tra i romani in tribuna, sicuramente ce n'era qualcuno che nel 2018 ha gioito per la memorabile rimonta ai quarti di Champions League ai danni del Barcellona; oggi, invece, questi hanno assistito increduli alla rimonta nerazzurra che nessuno si sarebbe aspettato fino a 17 minuti dalla fine (includendo i 5' di recupero). I giallorossi si erano infatti imposti in campo per buona parte della gara e conducevano per 3-0, poi, che sia...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con