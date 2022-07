Il Monza è scatenato: preso anche Andrea Romanini, talento classe 2007 dall'Accademia Pavese

Il Monza pesca ancora nei dilettanti. Dopo Gianluca Raimondi, a partire dalla prossima stagione anche Andrea Romanini farà parte del club brianzolo. La società di via Ragazzi del '99 si è assicurata le prestazioni sportive del classe 2007, battendo la concorrenza di Cremonese e Alessandria. Dallo scorso febbraio, il centrocampista ha infatti disputato diversi allenamenti con le Tigri e i Grigi. Quando, però, a cavallo fra la fine di maggio e l'inizio di giugno, il Monza ha iniziato a manifestare il proprio interesse fino a formulare la proposta, la mezzala non ha avuto alcun dubbio e ha accettato la destinazione. Il talento biancorosso lascia quindi l'Accademia Pavese dopo sette anni, pronto per tuffarsi in una nuova avventura.

I NUMERI DI ANDREA ROMANINI

PRESENZE : 20

: 20 MINUTI GIOCATI : 1311

: 1311 GOL : 10

: 10 MEDIA VOTO : 6.9

STACANOVISTA

Per Romanini, il salto nel professionismo arriva al termine di una stagione da stacanovista. Il centrocampista ha giocato in tre diverse categorie: Under 15, Under 16 ed Eccellenza. Con il gruppo di Riccardo Ardito, è stato assoluto protagonista: capitano e leader, ha condotto la sua squadra fino alla finale di Agrate Brianza, persa poi contro gli orange. I numeri - 10 gol in 19 partite - non bastano a quantificare la sua importanza nella rosa dei 2007. Ha giocato in ogni ruolo escluso il portiere, sacrificandosi e mettendo il bene della squadra davanti a tutto. Il suo apporto è stato decisivo anche con i 2006: nel derby playoff contro il Pavia, valido per la conquista del campionato Regionale, il centrocampista ha calato una doppietta, risultata determinante per la promozione. Per finire, lo scorso 1 maggio è arrivato anche l'esordio in Prima squadra. Nella trasferta contro l'Ardor Lazzate, terminata 1-1, il tecnico Gaudio lo ha lanciato nella mischia per più di mezz'ora, a testimonianza di quanto il gioiello dei pavesi sia ritenuto affidabile.

LA SCHEDA DI ANDREA ROMANINI

NOME : Andrea

: Andrea RUOLO : Centrocampista

: Centrocampista ANNO : 2007

: 2007 PIEDE : Destro

RAPPRESENTATIVE

Non solo Accademia Pavese. Romanini ha potuto mettere in luce le proprie qualità anche con le Rappresentative: prima con quella lombarda, sotto la guida di Gabriele Peccati, poi con quella Nazionale, allenata da Roberto Chiti, con cui ha preso parte al Torneo Cava dé Tirreni all'inizio del mese di giugno. Proprio in quest'occasione, il Monza si è definitivamente convinto del suo profilo, arrivando ad assicurarsi le sue prestazioni per la prossima stagione. Il classe 2007 sarà aggregato alla futura Under 16 biancorossa, andando dunque a rafforzare ancor di più una rosa già di per sé competitiva.