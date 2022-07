Ufficiale, è arrivata la firma: il bomber classe 2007 approda in una squadra di Serie A

Il sogno di tutti i giovani giocatori di calcio è, sostanzialmente, lo stesso: farcela. Ma cosa vuol dire "farcela"? Arrivare a giocare ad alti livelli, in club professionistici che possono portare gli stessi ragazzi, magari un giorno, ad esordire nel calcio che conto. Per qualcuno può volerci di più, per altri di meno, a seconda del talento e delle opportunità. Chissà che effetto fa, dunque, per Giuseppe Mungari il pensiero di aver firmato a 15 ancora da compiere il suo primo contratto per una squadra da Serie A. Il bomber (ormai) ex-Cisanese ha infatti sciolto le riserve sul suo futuro ed ha già posto la firma sul contratto che lo ha legato al Monza, che dunque potrà godersi l'attaccante classe 2007.

FUTURO BIANCOROSSO

Sarà dunque del Monza la maglietta che l'attaccante indosserà nella prossima stagione. Su di lui c'era l'interesse di diverse squadre, ma su tutti i nomi che circolavano nell'ambiente spiccavano - chiaramente - quelli di Atalanta e Monza. Sia i bergamaschi che i brianzoli, infatti, si sono interessati al ragazzo, che con la maglia della Cisanese nei Regionali è stato semplicemente atomico, segnando 34 gol in 18 presenze in Under 15. Alla fine, ad avere la meglio sono stati i biancorossi, che con ogni probabilità proveranno a mettere Giuseppe al centro del loro progetto e far sì che sia il terminale offensivo ideale per il prossimo campionato.

Dotato di un ottimo senso del gol, di una buona dose di tecnica ma anche di freddezza sotto porta e di una velocità non indifferente, Giuseppe ha tutte le carte in regola per riuscire a far bene anche in maglia Monza, con la quale ovviamente l'impegno sarà più importante, visto che l'attaccante passa ad appena 14 anni da un campionato di ambito regionale ad uno nazionale, andando a scendere in campo contro altri club di livello di Serie A e Serie B.

PROFESSIONE: BOMBER

E nei Nazionali, Giuseppe Mungari si presenta con il miglior biglietto da visita per un attaccante: quello del bomber. Nell'ultima stagione ha trascinato la Cisanese letteralmente a suon di gol. Come detto, 34 reti segnate con i suoi pari età, ma anche con i ragazzi più grandi Giuseppe non ha affatto sfigurato: quattro presenze e due gol, dimostrando di essere pronto a fare la differenza in qualsiasi situazione e contesto, anche quando viene buttato nella mischia.

Del resto, con un giocatore così giovane ma con così tanti anni di calcio giocato alle spalle c'era da aspettarsi un percorso del genere: sono già dieci anni che Giuseppe calpesta i campi da calcio, dall'Academy del Crotone fino, appunto, al Monza. Un percorso che ha visto proprio la Cisanese come tappa fondamentale per la sua crescita calcistica, perché nei cinque anni passati con i biancocelesti il bomber si è formato sotto tutti i punti di vista e l'ultima stagione da 1.88 gol a partita di media lo dimostra ampiamente.

Punta centrale classica, il classe 2007 negli anni in agonistica ha dimostrato anche un'ottima duttilità tattica, perché può ricoprire senza alcun tipo di problema anche i ruoli di esterno - vista la velocità - e di trequartista - vista la tecnica nel giocare il pallone - dimostrando così di poter essere una pedina importante non solo per i gol che ha nei piedi ma per il contributo generale che può dare alla squadra.

ORIZZONTI NAZIONALI

Adesso, dunque, il Monza. Sarà una nuova sfida, di un altro livello, per Giuseppe. L'attaccante si dovrà rimettere in discussione e dare nuovamente prova del suo talento per conquistare la titolarità nel club biancorosso e riuscire a fare la differenza anche in questo nuovo capitolo della sua storia, che ha appena aggiunto un nuovo punto di partenza per il bomber e non un traguardo.