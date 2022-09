18 convocati per lo stage della Nazionale: ecco chi sogna la prima volta in Azzurro

Dopo i due pareggi in amichevole contro la Svizzera, l'Italia Under 16 torna in campo martedì 27 settembre (alle 11:30 a Vinovo, porte chiuse), con gli Azzurrini che sfideranno i pari età della Juventus in un test match organizzato con lo scopo di visionare da vicino altri ragazzi classe 2007 finora mai chiamati per un test ufficiale. «Vogliamo ampliare il più possibile la base della piramide – spiega il coordinatore delle Nazionali Giovanili Maurizio Viscidi a figc.it - in modo tale che se la Nazionale maggiore pesca giocatori dalla Nazionale Under 21, l’Under 21 dalla 20 e così via, non corriamo il rischio di farci trovare corti. È inoltre fondamentale non disperdere il talento di quei ragazzi, magari nati negli ultimi mesi dell’anno, che dal punto fisico non sono ancora pronti per esibirsi su palcoscenici internazionali, ma che è giusto che inizino ad affacciarsi alla Nazionale».

UNA BELLA NOVITA'

Un'ottima idea quella portata avanti da Viscidi, perché darà la possibilità ad altri ragazzi di dimostrare il proprio valore e perché permetterà ai selezionatori di apmpliare ulteriormente la scelta per quelli che saranno poi gli impegni ufficiali. E con questi nuovi raduni, che verranno organizzati anche per l'Under 15, l'obiettivo è anche quello di far fare esperienza ai vice di Daniele Zoratto e Massimiliano Favo: «In questi raduni – sottolinea infatti Viscidi - gli allenatori delle due nazionali ricopriranno in pratica il ruolo di direttori tecnici, mentre i loro vice, Davide Cei e Matteo Barella, saranno di fatto gli allenatori, in modo da poter fare un’esperienza preziosa per la loro crescita professionale».

Salem Albè (Milan) da una parte, Raul Zinni (Roma) dall'altra: i due si sono affrontati nella semifinale Scudetto dell'anno scorso, con il rossonero che si è poi laureato Campione d'Italia con l'Under 15 del Milan allenata da Roberto Bertuzzo

I NUOVI AZZURRI

Tra le convocazioni, particolarmente folto il gruppo dell'Atalanta: il portiere Emanuele Finardi si dividerà lo spazio tra i pali con Massimo Pessina del Bologna, mentre Elia Galletti e Gianluca Maggiore faranno parte del reparto difensivo completato da Salem Albè del Milan, Lorenzo Malanca della Sampdoria e Raul Zinni della Roma oltre a Pantaleo Cretì del Monza, che è addirittura un classe 2008. A centrocampo spiccano Edoardo Casadei del Torino e Antonio Stefano Merola della Juventus, occasione anche per Guido Della Rovere della Cremonese, già titolare dell'Under 17 grigiorossa; ecco poi Andrea Mussini del Sassuolo, Lorenzo De Caro della Roma, Marco Genovese della Sampdoria e Sebastiano Ebano dello Spezia. Davanti occhi puntati su Tommaso Principe, attaccante e gioiello del Monza, con Gabriele Mazzetti del Bologna e Kevin Stella del Verona.

I CONVOCATI