Scardigno sbarra la strada al Collegno Paradiso, il Vanchiglia vola con Vidili, Nistico e Grosso

Il Vanchiglia vince in casa del Collegno Paradiso in una gara ricca di colpi di scena. Apre le marcature Vidili, si complica la situazione la squadra di Loci con il rosso per Vidili e il rigore sbagliato di Braconcini. A quel punto gli ospiti con Nistico e Grosso (anche qui rigore) chiudono i giochi con tre gol per tre punti. Vidili al posto giusto. Parte forte il Vanchiglia che al quarto minuto va vicina al gol con la conclusione di Maculan, risponde presente Domenech in angolo. Ad andare più vicino al gol però è il Collegno Paradiso che prima con il...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?