L'Italia cerca riscatto contro l'Olanda: i convocati di Daniele Zoratto

Dopo la doppia amichevole non particolarmente felice contro la Svizzera, l'Italia Under 16 si prepara a tornare in campo contro i pari età dei Paesi Bassi. Contro gli elvetici sono arrivati due pareggi, e ora gli Azzurrini sono chiamati a una riscossa nei due test match che si giocheranno al Centro Tecnico Federale di Coverciano: si comincia martedì 11 ottobre alle 18:00, rivincita fissata per giovedì 13 ottobre alle 12 al Centro Preparazione Olimpica di Tirrenia.

LE SCELTE DEL CT

Per l'occasione Daniele Zoratto ha chiamato 23 giocatori classe 2007 che si raduneranno domenica 9 ottobre a Tirrenia. Tra i convocati sono stati scelti anche quattro profili selezionati dall'ultimo stage di Vinovo: Massimo Pessina, portiere del Bologna, Gianluca Maggiore, difensore dell'Atalanta, Marco Genovese, centrocampista della Sampdoria, e Gabriele Mazzetti, attaccante del Bologna. Poi il solito gruppo milanista capitanato da Mattia Liberali e completato da Federico Colombo e Mattia Cappelletti, quest'ultimo protagonista assoluto dell'ultima giornata di campionato con una doppietta nel 6-1 al Brescia; gli atalantini Manuel Maffessoli e Niccolò Gariani e gli interisti Alessandro Ciardi e Mattia Mosconi. Nessun calciatore chiamato dal Torino e dalla Juventus.

I CONVOCATI