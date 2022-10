Finizio infinito, Merola solito squillo: pari e spettacolo nel derby di Torino

È stato un derby dalle mille sfaccettature a Vinovo con gol spettacolari, espulsioni e mille emozioni. Finisce in parità, due gol per parte e un punto a testa che testimoniano quanto visto in campo: brava la Juve nonostante l'uomo in meno a giocarsela nella ripresa così come bravo il Toro a non farsi prendere dall'ansia trovando il pareggio finale.

Merola risponde a Carreri Al quarto minuto prima occasione della stracittadina con Conte, servito da Finizio dopo un'ottima serpentina, ma il tiro del centravanti granata termina centrale tra le braccia di Radu. Al settimo minuto si sblocca il risultato con una grande azione granata: Casadei scambia con Sandrucci, colpo di tacco del vice capitano granata per Carreri che tira una scassata imparabile. La risposta bianconera arriva al decimo con la combinazione Giardino-Merola, conclusione di quest'ultimo non abbastanza preoccupante per Anino. Sempre Merola, ma più pericoloso due giri di lancette più tardi: se sinistro ad incrociare che fa la barba al palo. L'intensità della Juventus cresce e al ventesimo arriva il pari firmato Merola, una rete in mischia da calcio d'angolo che riporta in parità il match. Verso la mezz'ora occasionissima bianconera su angolo di Yamoah con l'incornata di Merola, sfortunato nel non trovare la porta. Al 34' il Torino torna vivo e lo fa in grande stile, sfiorando il colpo grosso con Conte, ma il pallonetto del nove dei torelli termina sulla parte alta della traversa. Al quarantesimo un importante svolta con il cartellino rosso sventolato in faccia a Radu, estremo difensore della Juventus, per fallo da dietro su Conte. Il direttore di gara interpreta come chiara occasione da gol per via della presenza del portiere oltre i confini della propria area.

Finizio show L'uomo in più si fa sentire sin dalle prime battute con il Torino riversato in attacco mentre la Juventus obbligata a stare un po' più accorta nella propria metà. Al 7' Domenico Gai scalda le mani a Rossetti, alla prima parata di giornata dopo aver sostituito Yamoah, uscito anzitempo per l'espulsione di Radu. La Vecchia Signora non si da per vinta e Merola chiama al miracolo Anino, una parata strepitosa a dire di no all'undici di Rivalta. Verso il decimo della ripresa arriva la doccia gelata per il Torino in virtù del gol di Lontani, bravissimo a crearsi lo spazio, andare in velocità e superare con un tiro preciso Anino. Juventus che con un uomo in meno e tanta intelligenza, sfrutta una delle poche occasioni a disposizione per portarsi avanti. Al 23', entrato da un minuto, Vianoli rischia di combinarla grossa e con un retropassaggio scellerato mette in porta Conte, non abbastanza bravo però a superare Rossetti e approfittare del regalo. Al ventisettesimo un tiro-cross di Finizio finisce sotto l'incrocio lasciando a bocca aperta Vinovo, un "gollonzo" stupendo che vale il 2-2. Gli ultimi minuti vedono una Juve naturalmente più conservativa, che sogna il colpaccio ma che è consapevole dell'importanza di questo pareggio, anche se in vantaggio per un quarto d'ora abbondante di ripresa. Il Torino prova l'arrembaggio, improvvisando un 4-2-4 che porta a qualche azione ma senza sorprendere Rossetti, entrato bene dalla panchina. Termina in parità dunque un derby equilibrato, con un cartellino rosso che non ha fatto calare lo spettacolo.

Finizio firma il gol del definitivo 2-2 nel derby

IL TABELLINO

Juventus-Torino 2-2

RETI (0-1, 2-1, 2-2): 7' Carreri (T), 20' Merola (J), 11' st Lontani (J), 27' st Finizio (T).

JUVENTUS (4-3-3): Radu 6, Zingone 7 (39' st Boukhanjer sv), Contarini 7, Milia 6.5 (22' st Vianoli 6), Dimitri 7, Verde 7, Lontani 7.5, Bellino 6.5 (22' st Diallo 6.5), Giardino 7, Yamoah 6.5 (41' st Rossetti 7), Merola 7.5 (22' st Russo 6). A disp. Pallavicini, Caselli, Costa, Vallana. All. Rivalta 6.5.

TORINO (4-4-2): Anino 7, Gatto 6.5, Finizio 8, Casadei 7.5, Gallo 7.5, Ressia 7, Gai D. 7, Carreri 7.5 (8' st Grandi 6.5), Conte 7, Syll 7 (19' st Borgna 6), Sandrucci 6.5 (8' st Spadoni 6.5). A disp. Proietti, Foschiani, Fiore, De Mori, Gai F., Tatarevic. All. Veronese 6.5.

ARBITRO: Sacco di Novara 6.5.

ESPULSI:40' Radu (J).

LE PAGELLE

JUVENTUS

Radu 6 Incolpevole sul gol, si fa cacciare per via di un'espulsione che fa discutere.

Zingone 7 Esce coi crampi dopo una partita di enorme sacrificio, si fa in quattro sulla sua fascia.

Contarini 7 Si dimostra pienamente all'altezza della situazione, tiene botta a tutte le sortite offensive avversarie.

Milia 6.5 Lotta, spesso e volentieri sul pezzo nonostante qualche sbavatura.

22' st Vianoli 6 Entra e rischia di combinarla grossa, rimedia col tempo.

Dimitri 7 Fa la voce grossa in mezzo alla difesa, testa alta e nessuna sbavatura.

Verde 7 La sua tecnica e fisicità rendono facili compiti in realtà difficili, tanta dimestichezza.

Lontani 7.5 In uno dei momenti più difficili della gara per la Juve, riesce a trovare il gol che stava per valere tre punti.

Bellino 6.5 Un po' falloso ad inizio partita, riesce a stabilizzarsi a partita in corso.

22' st Diallo 6.5 La sua grande stazza fisica aiuta i bianconeri a non perdere punti.

Giardino 7 Tanto, tantissimo lavoro per la squadra, attivo e propositivo nella collaborazione con i compagni.

Yamoah 6.5 L'espulsione di Radu lo obbliga a lasciare la partita dopo poco meno di un tempo, aveva iniziato bene.

41' st Rossetti 7 Varie parate importanti e uscite fondamentali nella ripresa.

Merola 7.5 Ne fa uno, ma con un po' più di fortuna poteva sicuramente aumentare il suo bottino.

22' st Russo 6 Entra in un momento poco facile per un attaccante, fa il possibile.

All. Rivalta 6.5 Aggiusta una partita come può con i giusti cambi e porta a casa un pareggio.

TORINO

Anino 7 Si supera più volte, come capitato con Merola nel secondo tempo. Portiere di grandi qualità.

Gatto 6.5 Buona fase difensiva, idem in attacco, partita diligente per il terzino di Veronese.

Finizio 8 Straripante, realizza un gol fortunato quanto bellissimo, spina nel fianco continua per la Juventus. Il migliore in campo.

Casadei 7.5 Tecnica incredibile, sembra giochi alla PlayStation per la facilità con cui gestisce palla. Valore aggiunto per il centrocampo del Torino.

Gallo 7.5 A uomo su Giardino, compito complicato ma che riesce a disinnescarlo il più possibile.

Ressia 7 Attento e concentrato, completamente in clima partita sin dalle primissime battute.

Gai D. 7 Si inserisce con qualità e tempi giusti, box to box di quantità a disposizione di Veronese.

Carreri 7.5 Gol che sblocca la partita e tante soluzioni interessanti offerte fino al momento del cambio.

8' st Grandi 6.5 Entra bene aiutando la squadra a pareggiare i conti.

Conte 7 Si muove con intelligenza, astuto e caparbio negli ultimi metri. Sfortunato sulla traversa, il gesto tecnico meritava una degna conclusione.

Syll 7 A tratti infermabile, in progressione si fa fatica anche solo a seguirlo con gli occhi. Unico appunto: a volte tarda la giocata.

19' st Borgna 6 Cerca di fare il possibile per il forcing finale in vista del pareggio.

Sandrucci 6.5 Non solo attacco, anche tanto lavoro sporco sulla fascia per cercare di aiutare l'attacco.

8' st Spadoni 6.5 Offre fisicità sebbene non venga cercato più di tanto.

All. Veronese 6.5 Un pareggio che per l'uomo in più per un tempo sta stretto, i suoi non trovano la lucidità nei primi minuti della ripresa.