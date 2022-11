Due gol nel finale mandano al tappeto la Francia: l'Italia è Campione in terra transalpina

Italia campione! La Nazionale Under 16 di Daniele Zoratto conquista il primo posto al Torneo Val de Marne e chiude nel migliore dei modi l'avventura in terra francese. Dopo la vittoria con il Belgio e la sconfitta contro la Svizzera, gli Azzurrini hanno vinto la terza e decisiva sfida proprio contro i padroni di casa della Francia portandosi a casa la coppa per la differenza reti migliore rispetto agli elvetici. Contro i transalpini, che avevano recuperato dall'1-0 al 2-1, decisivi nel finale i gol del centrocampista dell'Atalanta Niccolò Gariani e dell'attaccante della Fiorentina Stefano Maiorana.

IL TORNEO

Eppure non era cominciato bene il torneo per i nostri classe 2007. Dopo appena 7 minuti della partita di esordio gli Azzurrini erano già sotto contro il Belgio, salvo poi ribaltare il risultato con il romanista Di Nunzio (gran tiro al volo sotto la traversa) e con il fiorentino Maiorana. Anche nella seconda partita, quella contro la Svizzera, a portarsi in vantaggio sono stati i nostri avversari con Sommer. Stavolta la rimonta dell'Italia non si è però completata, con il gol del milanista Liberali su assist di Ciardi (Inter) reso vano dal nuovo 2-1 elvetico firmato da Cakolli. Nell'ultima uscita, invece gli Azzurrini partono con il piede giusto trovandosi in vantaggio di una rete contro la Francia all'intervallo: apre le danze Ciardi su rigore, ma i blues si riprendono e con Ndjantou Mbitcha e Sternal in cinque minuti a metà ripresa rimettono le cose al loro posto. A quattro minuti dalla fine il colpo di testa di Gariani vale il 2-2 e all'ultimo minuti il tiro secco di Maiorana regala il trofeo agli Azzurrini. «È stata una partita durissima - le parole del tecnico azzurro a figc.it - e per questo è ancora più bello averla vinta. Abbiamo affrontato una squadra forte, di gamba e con due esterni che spingevano tanto. Nel primo tempo abbiamo giocato meglio di loro, poi però abbiamo sofferto nella prima metà nella ripresa. Devo però fare i complimenti ai ragazzi per aver tirato fuori tutte le energie necessarie per rimontare il risultato e per portare a casa un torneo con avversarie così prestigiose».

I TABELLINI

BELGIO-ITALIA 1-2

RETI (1-0, 1-2): 7’ Karetsas (B), 29’ st Di Nunzio (I), 31’ st Maiorana (I).

BELGIO: Doucouré; Correia Rocha (1’ st Verlinden), Nibombe, Debondt (23’ st Masanka Bungi), Vidarsson (1’ st Bouazaoui), Da Costa (1’ st Reumers), Engwanda (23’ st Olivier), Fordjour (1’ st Touré), Keutgen (23’ st Bafdili), Decresson, Karetsas (23’ st Rabhi). A disp. Van Ingelgom. All. Penneman.

ITALIA: Vannucchi; Colombo (23’ st Castaldo), Maggiore (35’ st Contarini), Gariani, Vezzosi, Garofalo, Olivieri (14’ st Perin), Pisani (14’ st Maiorana), Mazzetti (23’ st Cappelletti), Ciardi, Liberali (14’ st Di Nunzio). A disp. Nunziante, Diallo Khallouki, Genovese. All. Zoratto.

ARBITRO: David Huwiler (Svizzera).

ASSISTENTI: Amara Kone e Adrien Rogel (Francia).

QUARTO UFFICIALE: Dylan Dupuis (Francia).

AMMONITI: Maggiore (I), Pisani (I), Bouazaoui (B), Olivier (B), Di Nunzio (I), Ciardi (I), Verlinden (B).

SVIZZERA-ITALIA 2-1

RETI (1-0, 1-1, 2-1): 5’ Sommer (S), 12’ st Liberali (I), 33’ st Cakolli (S).

SVIZZERA (4-3-1-2): Pecora; Santor (25’ st Philippin), Tirpanci (25’ st Kospo), Akahomen, Volken; Tairi (17’ st Pinto da Silva), Rufener (25’ st Cassese), Ajdin (25’ st Niedermann); Sommer; Simic (1’ st Cakolli), Aguilar. A disp. Huwiler, Maslarov, Guido. All. Gabriele.

ITALIA (4-3-1-2): Nunziante; Cappelletti (1’ st Colombo), Diallo Khallouki, Vezzosi (1’ st Garofalo), Maggiore (1’ st Contarini); Perin (30’ st Olivieri), Gariani (1’ st Genovese), Di Nunzio (30’ st Pisani); Liberali; Mazzetti (1’ st Ciardi), Maiorana (30’ st Castaldo). A disp. Vannucchi. All. Zoratto.

ARBITRO: Dylan Dupuis (Francia).

ASSISTENTI: Mathis Fauchon e Sebastian Henry (Francia).

QUARTO UFFICIALE: Tim De Keyser (Belgio).

FRANCIA-ITALIA 2-3

RETI (0-2, 2-2, 2-3): 22’ rig. Ciardi (I), 13’ st Ndjantou Mbitcha (F), 18’ st Sternal (F), 36’ st Gariani (I), 40’ st Maiorana (I).

FRANCIA (4-3-3): Niflore (1’ st Stawiecki); Talbot, Angely, Chauvin (23’ st Buffard), Sternal; Sellami, Courcoul, Thebault (23’ st Cabral); Essa Mvondo (12’ st Ndjantou Mbitcha), Faty (36’ st Gadegbeku), Chante (12’ st Messi Tanfouri). A disp. Gadou, Doumbaya, Koumbassa. All. Rouxel.

ITALIA (4-3-1-2): Vannucchi; Colombo, Diallo Khallouki, Garofalo (32’ st Vezzosi), Maggiore (6’ st Contarini); Olivieri (15’ st Perin), Gariani, Pisani (15’ st Di Nunzio); Ciardi; Castaldo (32’ st Mazzetti), Liberali (6’ st Maiorana). A disp. Nunziante, Cappelletti, Genovese. All. Zoratto.

ARBITRO: Tim De Keyzer (Belgio).

ASSISTENTI: Mathis Fauchon e Sebastian Henry (Francia).

QUARTO UFFICIALE: David Huwiler (Francia).

AMMONITO: Vannucchi (I).

RISULTATI

1ª giornata (martedì 1 novembre)

Belgio-ITALIA 1-2

Francia-Svizzera 5-1

2ª giornata (giovedì 3 novembre)

Svizzera-ITALIA 2-1

Francia-Belgio 0-0

3ª giornata (sabato 5 novembre)

Svizzera-Belgio 1-0

Francia-ITALIA 2-3

CLASSIFICA