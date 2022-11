Il Milan le vince tutte, la Dea è l'anti-Diavolo: le foto di Inter-Atalanta

L'anti-Milan è l'Atalanta. Questo il verdetto di sabato nell'anticipo giocato a Interello, con la Dea che si impone per 2-1 sull'Inter tenendo la scia degli imbattibili rossoneri. Il Milan domenica ha vinto contro il Venezia la sua sesta partita in altrettante uscite, e ai bergamaschi i tre punti ottenuti contro la squadra di Solivellas Vidal sono serviti per mantenersi a 3 lunghezze di distanza dalla vetta tracciando un solco con la terza in classifica, la stessa Inter.

Vittoria meritata per gli orobici, che però incassano lo svantaggio al 13' con un gol di Tassotti, ben pescato sul secondo palo da Mancuso: il colpo di testa del numero 11 non lascia scampo a Finardi. La reazione dell'Atalanta arriva però immediatamente, con Arena che fa 1-1 dopo appena 3 minuti sfruttando al meglio l'assist di Maggioni. Il gol decisivo arriva a inizio ripresa, con Sharma che di testa fissa il 2-1 finale correggendo la morbida punizione dalla destra del talento ucraino Dragan.

