Victor Rho - Canegrate: Il sogno e il grande incubo per la formazione di Gerardi, il gol di Harrari firma la pazza rimonta dei gialloverdi

É una partita dalle mille emozioni quella che va in scena nel Girone F tra la Victor Rho e il Canegrate, conclusasi 4-3 per i padroni di casa al termine di una rimonta da brividi, realizzata in meno di trenta minuti e tutta nel secondo tempo, quando dal lancio lungo come piano principale della loro gioco sono passati alla compattezza e aguzzando l'ingegno sono riusciti a sfruttare gli errori avversari a proprio vantaggio. Una gara giocata cercando di costruire dal basso ma che ha prodotto quanto sperato solo in parte per Gerardi, che si è visto recuperato tutto il vantaggio...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con