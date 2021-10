San Giorgio-Carcor: troppe assenze tra gli ospiti, al campo si presentano soltanto in sei. Il verdetto arriverà a tavolino

La sfida tra San Giorgio e Carcor in programma per la quinta giornata è stata annullata a causa delle numerose assenze per gli ospiti. La squadra di Landini, falcidiata dagli infortuni, è stata costretta a presentarsi con solo sei giocatori in casa del San Giorgio, costringendo il direttore di gara ad annullare la partita. Da segnalare è la grande collaborazione tra le due formazioni, che si sono spiegate senza nessun problema e hanno capito la situazione. Agli ospiti mancano alcuni giocatori da tesserare e tra i giocatori in rosa diversi si sono ammalati o hanno subito infortuni recentemente, che hanno portato alle condizioni attuali.

LE INTERVISTE

Per la squadra di casa Daniele Piro dichiara: «Hanno rinviato la scorsa giornata per mancanza di arbitri e purtroppo anche questo weekend non siamo riusciti a giocare. Avevamo studiato due situazioni alternative per le assenze, ma so che chi entra da sempre il massimo e questo mi dà molto conforto. Di solito usiamo il 4-4-2, e oggi avrei tenuto lo stesso modulo nonostante la mancanza di alcuni interpreti. È da tre anni che sono insieme a Ferroni qui a San Giorgio, prima di questa esperienza allenavo e giocavo giù a Benevento. Stiamo facendo tanto fondo in settimana per gestire la grandezza del nostro campo, infatti il martedì ci concentriamo sulla atletica e i ragazzi stanno entrando in forma. Il mercoledì ci occupiamo di tattica mentre venerdì facciamo rifinitura in vista del weekend. La società ci ha supportato per i tre allenamenti, nonostante siano inusuali per la categoria, per preparare al meglio i ragazzi e per renderli pronti. Avendo finalmente ripreso a pieno regime dopo la pandemia siamo entrati in condizione, é un peccato per le soste forzate. Settimana scorsa abbiamo fatto un amichevole a Sacconago e abbiamo sopperito e oggi faremo una partita tra di noi, per dare modo ai ragazzi di giocare. La prossima giornata giocheremo a Origgio con l'altra prima del girone, sono una bella squadra e sarà un test molto interessante.»

Per gli ospiti invece Christian Landini ha detto la sua sulle diverse assenze: «La rosa completa è da 16 persone, ma ora molti stanno male e sono infortunati e questo ci impedisce di essere nel numero giusto. Ultimamente risentiamo delle assenze, settimana scorsa eravamo 11 contati e molti titolari mancavano, abbiamo chiesto una mano ai 2007, concludendo la partita addirittura in 9. Siamo competitivi ma le assenze pesano molto, dalla seconda giornata in poi non siamo riusciti ad avere più di 12 ragazzi convocabili. Riusciamo ad allenarci ma bisogna arrangiarsi, dato che ci sono anche alcuni ragazzi devono ancora essere tesserati.»