L'ha ripresa Nicola, pari e patta nel big match

La sfida di punta della quindicesima giornata finisce con un 1-1 che non accontenta nessuna delle due squadre. Il San Giorgio riprende l'Airoldi nel finale con la magia di Nicola, che fissa il risultato sul pareggio e salva gli oranges dalla prima sconfitta stagionale. La squadra di Gordon va ad un passo dal colpaccio che sarebbe valso il sorpasso in classifica, ma il pareggio non smuove la situazione, con i ragazzi di Ferroni che riescono a mantenere il primato, nell'attesa del recupero di venerdì. Prestazione maiuscola di Airaghi, che stappa la gara con una zampata ed è insuperabile per tutta...