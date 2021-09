Mancano gli arbitri: Under 16 e tre gironi della 15 restano a casa

Doveva essere il fine settimana del ritorno al calcio giocato per tutte le categorie giovanili della Delegazione di Milano, ma per questo bisognerà aspettare ancora una settimana, almeno si spera che l'attesa possa essere così breve.

Il motivo è subito detto e reso ufficiale dal Comunicato Ufficiale numero 10: a seguito di comunicazione da parte della sezione AIA, impossibilitati a coprire tutte le gare in programma questo week-end, siamo costretti a riprogrammare d’ufficio, fatte salvi gli accordi già pervenuti le gare della prima giornata. Le categorie coinvolte sono l'Under 16, con i suoi cinque gironi, e l'Under 15, con i raggruppamenti D, E ed F.

La prima giornata per i ragazzi del 2006 è stata riprogrammata per mercoledì 13 ottobre, quasi tutte in serata, mentre per i 2007 la data è quella di martedì 12, e anche qui, ovviamente, si intende la serata.

Rimangono invariate, per il momento, l'Under 19, 18, 17, i quattro gironi rimanenti di Under 15 e la 14.