Viscontini-Pro Novate: Cocchia spiana la strada ai padroni di casa, esordio con vittoria per Polastri

Esordio stagionale in campionato per Viscontini e Pro Novate, con i padroni di casa che mantengono il pallino del gioco per tutto l’arco della gara e ottengono la prima vittoria stagionale con un rotondo 6-0, conquistando i primi tre punti della stagione. Cocchia e Blasi, rapaci nella prima frazione. I primi minuti di gioco vengono disputati ad un ritmo abbastanza lento, con la Viscontini che mantiene il controllo del gioco e la Pro Novate che cerca di difendersi nel migliore dei modi e ad abbozzare qualche ripartenza, soprattutto sull'out di destra, ben vanificati in tutte le circostanze da difensori e...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con