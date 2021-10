Corbetta-Bonola: vittoria biancazzurra dedicata a Luca Martinetti, la formazione di Monda è ferma a zero punti

Il Corbetta vince contro il Bonola per 8-0 e si aggiudica in questo modo la prima vittoria in campionato dedicata tutta a Luca Martinetti. Il giovane centrocampista classe 2006, dopo aver segnato il gol del vantaggio nella partita contro l'Ardor Bollate del 10 ottobre, aveva infatti subito uno scontro con un giocatore avversario che gli aveva causato la perdita dei sensi. La partita era stata sospesa e Luca era finito in ospedale con un trauma cranico. Ora tutti in squadra attendono di poter riabbracciare il compagno e riprendere a divertirsi insieme a lui. Nell'attesa del suo rientro però i biancazzurri cercheranno di fare il loro meglio in campionato e oggi ci sono riusciti alla grandissima. Otto gol, quattro per ogni tempo, in cui partecipano in molti dando vita a un'armoniosa prestazione corale in cui mettono il proprio sigillo Citelli, Cislaghi, Delfanti con una doppietta e Aconstantinese-Rigieri con una rete singola.

IL TABELLINO

Corbetta-Bonola 8-0

RETI: 10' Citelli (C), 17' Cislaghi (C), 25' Aconstantinese (C), 27' Citelli (C), 7' st Delfanti (C), 10' st Cislaghi (C), 25' st Delfanti (C), 37' st Rigieri G. (C).

CORBETTA (4-3-3): Farro Antonio (20' st Forte), Marcolli (12' st Congiu), Cesarato (24' st Rigieri N.), Colombari (26' st Rigieri G.), Civettini Michele, Tunesi, Citelli (12' st Testa, 33' st Di Gloria), Lugliola, Cislaghi, Delfanti, Aconstantinese Alessandro. All. Molina.

BONOLA (4-4-2): Galavotti, Paparella, Pera Ludovico, Carotenuto Domenico (11' st Tritella), Arcieri, Masake (16' st Lo Voi Davide), Cerati, Zandini (15' st Greggio), Oberti (24' st Pera Federico), Ricupero, Mula. A disp. Pera. All. Monda.