Segrate-Buccinasco: Vaccarini a segno con entrambi i piedi, Guarnera risponde in contro rimonta

Si conclude con un democratico 3-3 la partita tra Segrate e Buccinasco, rispettivamente posizionate una dietro l'altra nella classifica del Girone E a ottavo e nono posto. L'incontro inizia subito in salita per i padroni di casa, quando Guarnera al 10' del primo tempo dal limite dell'area batte secco Maroni (portiere provvisorio che in realtà occupa la posizione di centrocampo e oggi si è sacrificato per la squadra) per lo 0-1. La reazione non tarda però ad arrivare: sei minuti dopo su cross dal fondo arriva il tap-in vincente di Vaccarini che calcia con quello che non sarebbe il suo piede preferito, cioè il destro, e ristabilisce subito la parità. Al 28' arriva il vantaggio targato ancora Vaccarini: su calcio d'angolo intercetta il pallone e dalla distanza coglie impreparato Pedersoli segnando la rete del 2-1. A cinque minuti dalla fine è Cuaderaj a mettersi in mostra, che da fuori area stoppa di sinistro e calcia di destro facendo 3-1. Cambia volto la partita alla ripresa: la formazione di Vegetti si accontenta di un possesso palla lezioso e sterile che porta più pericoli che occasioni; mentre Garagiola carica i suoi credendo nella rimonta: «Ho detto ai ragazzi che la partita era alla loro portata - dichiara il tecnico rossoblù - e che la fatica fatta durante le settimane di allenamento li avrebbe ripagati». E così effettivamente è stato. A incominciare la contro rimonta è Marzoni che su un invito di Peronaci incastra la sfera alle spalle di Maroni e al 20' del secondo tempo arriva anche il 3-3 con doppietta di Guarnera.

IL TABELLINO

Segrate-Buccinasco 3-3

RETI (0-1, 3-1, 3-3): 10' Guarnera (B), 16' Vaccarini (S), 28' Vaccarini (S), 35' Cuaderaj (S), 8' st Marzoni (B), 20' st Guarnera (B).

SEGRATE (4-4-2): Maroni, Cuaderaj, Di Petrillo, Bonelli, Ndoka, Hamdaoui, Harit (9' st Mereghetti), Vincenzo (6' st Cerretani), Laila Ala, Vaccarini (20' st Ermoli), Rosa. A disp. Micciche. All. Vegetti.

BUCCINASCO (4-3-3): Pedersoli, Merenda, Bellini (36' st Prinzivalli), Contini, Peschini, Rizzi, Guarnera (31' st La Monica), Peronaci (2' st Dagradi), Marzoni, Peronaci, Maggioni. All. Garagiola.

AMMONITI: Di Petrillo (S), Mereghetti (S), Hamdaoui (S), Ndoka (S).