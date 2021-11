Lombardina–CG Bresso: Puricelli e suoi fanno piovere gol sul big match di giornata

Un super Pastoressa non basta al CG Bresso per resistere alla potenza di fuoco della Lombardina. I ragazzi terribili di Puricelli vincono 6-3, sospinti dalle imprevedibili scorribande del proprio quartetto offensivo, implacabile sotto porta. Segnano Ferrari, Ali, Ardenghi e Camposei, quest’ultimo due volte. Nel finale si aggiunge alla festa Roviello, ala subentrata nella seconda frazione di gioco. Il Bresso cerca di chiudere bene gli spazi con un 4-4-1-1 compatto: Davanti a Rudelli si dispongono Dipace e Luce. Spina e De Sanctis sono larghi e con precisi compiti difensivi, pur non disdegnando a turno qualche sortita offensiva. In mezzo al campo...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con