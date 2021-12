Lombardina-Cinisello: la fotogallery della partita e le interviste agli allenatori Porcelli e Brancaccio

Una partita equilibrata e piacevole anche se terminata senza reti: il Cinisello domenica ha bloccato sullo 0-0 la capolista Lombardina al termine di un match finito giustamente in parità. Bravo il portiere della Lombardina, Andrea Corzani, decisivo con almeno tre interventi importanti, e anche fortunati gli orange in occasione del palo colpito nel finale da Andrea Rivellini. La squadra di Mauro Porcelli però non è stata a guardare e, seppur creando meno del solito, ha tenuto bene il campo ed è andata diverse volte vicino al gol guadagnandosi un punto che non basta per mantenere la vetta (il Real Crescenzago...

