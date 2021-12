Calcio Cinisello-Niguarda: Ossama ispira il festival del gol, prima gioia e primo bottino pieno della stagione per Anzani

La sfida tra Calcio Cinisello e Niguarda entra negli annali del calcio di provincia, una partita che per tanti aspetti è stata molto di più di una semplice competizione sportiva: l'inizio lento, la ripresa strabiliante, i colpi di scena, le illusioni e il cinismo, il tutto contornato da una nebbia sempre più fitta, da calcio anni 70', che ha dato alla sfida un'aura di leggenda che l'ha resa un instant classic in simultanea. Partenza lenta. Ritmi contratti a inizio gara: il pallone staziona soprattutto a centrocampo, con le due squadre che non trovano soluzioni che illuminino la manovra. Quando però...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con