Baranzatese Under 16, Alessandro Carvelli terzino moderno alla Marcelo: «Tendo di più a salire per cercare un cross o un tiro che possa essere pericoloso»

Viaggia in prima classe la Baranzatese: al finale del girone di andata è davanti con 29 punti, a +6 dalla seconda in classifica. Una realistica chiave di lettura riguarda i gol fatti, che sono ben 58 in sole 11 gare. Il doppio rispetto alle rivali. Il 4-3-3 di Giuseppe Fratto ha permesso ai 2006 di esprimere un calcio moderno: volto più alla fase offensiva che difensiva. Non c'è da stupirsi dunque se tra i migliori marcatori della squadra siano presenti molti centrocampisti e difensori. Tra questi si distingue certamente Alessandro Carvelli, sia per la sua prolificità (5 gol fatti) che...

