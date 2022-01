Afforese-Pero: tutto nel primo tempo con la partenza sprint del duo stellare Tall-Signorelli

Due gol nei primi 10 minuti per mettersi in tasca la partita. L'Afforese del tecnico Giuseppe Tufariello supera così in casa il Pero per 3-1. Apre il match un bel gol del centravanti gialloblù Giuseppe Signorelli che a soli tre minuti dal fischio d'inizio dribbla il portiere e porta in vantaggio i padroni di casa. Il raddoppio è istantaneo per l'Afforese che va sul 2-0 con il numero 10 Saliu Tall. Il Pero cerca di trovare le forze nel finale di primo tempo e trova la rete che riporta in partita gli ospiti. In gol va il numero 8 biacoblù Matteo Re. Anche la quarta e ultima realizzazione dell'incontro giunge a pochi secondi dall'intervallo. È l'Afforese grazie alla doppietta di Tall, su assist di Signorelli, a chiudere il match in favore dei gialloblù, che nel secondo tempo tengono il risultato.

Signorelli e Tall, che partenza! Bastano solo tre minuti di gioco prima che l'Afforese trovi il gol che sblocca il match. La squadra di Tufariello parte fortissimo e si getta nell'area degli ospiti più volte nei primi minuti di gioco e al 3' arriva proprio la rete dell'1-0. Un lancio in profondità supera la difesa del Pero, su cui riesce a farsi trovare pronto in area il numero 9 gialloblù Giuseppe Signorelli. Il centravanti stoppa bene, mette la palla giù e non esita a dribblare il portiere avversario in uscita sul pallone. È poi facile per lui siglare il gol a porta vuota che vale il vantaggio dell'Afforese. I padroni di casa sono in stato di grazia, come il numero 11 gialloblù Mattia D'Aveta, protagonista di cavalcate impressionanti sull'out di sinistra difficilmente contenibili dalla formazione avversaria. L'Afforese trova la via della rete qualche azione dopo. La pressione degli uomini di Tufariello sugli avversari è decisiva all'8' di gioco. Un retro passaggio costringe il portiere biancoblù a giocare il pallone proprio nella sua area piccola, ma complice la pressione del numero 10 Saliu Tall, il numero uno del Pero non riesce a liberarsi del pallone. Un tocco del fantasista gialloblù sul tentativo di rinvio basta per mandare la porta oltre la linea e segnare il raddoppio casalingo.

Pero ci prova, gestione gialloblù. Il doppio vantaggio sembra aver messo le cose in discesa per i padroni di casa che per buona parte del primo tempo tengono il pallino del gioco alla ricerca della terza marcatura. Signorelli va vicino al gol per ben due volte; prima il suo pallonetto esce a lato e poi un bel tiro incrociato sfiora il palo. Il Pero invece non si dà per vinto e da metà del primo tempo cerca di ricompattarsi. I biancoblù si portano vicini all'area avversaria più volte e al 35' trovano uno spazio per riportarsi in partita. Dalla sinistra arriva un bel filtrante teso per il numero 8 biancoblù Matteo Re. Il centrocampista del Pero riesce a intercettare il pallone a mezz'aria e lo spinge in rete. Accorciano così gli ospiti che si caricano e tentano l'assalto al gol del pareggio. Quando il primo tempo però sembra volgere al termine, ecco che arriva l'ultima e decisiva marcatura dell'incontro. Una bella ripartenza si porta davanti al portiere con i loro due attaccanti Signorelli e Tall hanno vita facile davanti al portiere biancoblù e su assist del numero 9, è Tall a realizzare la sua doppietta personale a porta vuota. Nella seconda frazione il Pero ci prova in tutti i modi, ma nonostante qualche brivido per il numero 1 gialloblù, il match non si riapre e la vittoria finale è dell'Afforese.

IL TABELLINO

AFFORESE-PERO 3-1

RETI (2-0, 2-1, 3-1): 3' Signorelli (A), 8' Tall (A), 35' Re (P), 40' Tall (A).

AFFORESE (4-3-3): Mecozzi 7, Lombardi 7, Maffi 7, Cannonito 7 (1' st Rana M. 6.5), Genovese 6.5 (16' st Fontes 6.5), De Lise 6.5, Meini 7 (1' st Feliciani 6.5), Pipoli 7.5, Signorelli 8, Tall 8 (30' st Fracchiolla sv), D'Aveta 7.5 (23' st Vicedomini 6.5). All. Tufariello 7.5. Dir. Meini.

PERO (4-3-3): Bonomi 7, Dell'Orto 6.5 (24' st Soldati sv), Ligorati 7, Mutti 6.5, Volta 6.5, Di Paola 7, Romeo 6.5, Re 7.5, Fonnesu 6.5 (32' st Cozzi 6.5), Oggioni 6.5, Pasini 6.5 (4' st Nodari 6.5). All. Liberti 6.5. Dir. Pasini.

ARBITRO: Corrado di Cinisello Balsamo 6.5.

AMMONITO: Ligorati (P).

LE PAGELLE

AFFORESE

Mecozzi 7 Non molte parate nel corso del match, ma è sempre reattivo sulle conclusioni degli ospiti e dà stabilità ai compagni.

Lombardi 7 Riesce a imporsi sulla sua corsia in entrambe le fasi, dietro copre bene e in ripartenza segue bene l'azione.

Maffi 7 Sulla sinistra è autore di un ottimo primo tempo, dialoga bene coi compagni e si getta in attacco con determinazione.

Cannonito 7 Gestisce bene il pallone a centrocampo nella prima frazione di gara e aiuta la squadra in fase offensiva.

1' st Rana M. 6.5 Viene messo in campo nella seconda frazione di gara ed riesce ad essere utile con buoni spunti nella vittoria finale.

Genovese 6.5 La difesa non deve fare molto lavoro sporco ma se la cava comunque bene a coprire sugli scatti degli avversari.

16' st Fontes 6.5 Messo in campo sul 3-1 per l'Afforese è bravo in alcune chiusure che potrebbero riaprire la partita.

De Lise 6.5 La difesa è compatta e non si scompone anche grazie al suo buon rendimento durante tutto il corso del match.

Meini 7 Una buona prima frazione di gara in cui è autore di ottimi spunti che aiutano a costruire la vittoria finale.

1' st Feliciani 6.5 Nella ripresa subentra e riesce a dare forze fresche per la gestione del vantaggio.

Pipoli 7.5 Uno dei migliori della sua squadra grazie a corsa e qualità al centro del campo che danno sostanza alla sua squadra.

Signorelli 8 Il gol iniziale è decisivo per mettere in discesa la partita, poi è autore di un assist per il raddoppio e potrebbe segnare ancora altri gol.

Tall 8 Bravo e furbo a pressare sul suo primo gol che vale il raddoppio, si fa trovare al posto giusto anche sul gol che vale la sua doppietta personale. (30' st Fracchiolla sv).

D'Aveta 7.5 Sulla corsia di sinistra supera tutte le volte gli avversari con dribbling e finte che mettono in difficoltà tutta la difesa

(23' st Vicedomini 6.5).

All. Tufariello 7.5. I suoi ragazzi entrano in campo con la giusta mentalità e mettono subito le cose in chiaro. Avrebbero anche la possibilità di segnare di più, poi gestiscono bene le forze e il risultato.

PERO

Bonomi 7 Parecchio impegnato soprattutto nel primo tempo quando gli avversari cercano con forza il gol, nonostante i tre gol subiti riesce a dimostrarsi un portiere valido e concentrato per tutto il match.

Dell'Orto 6.5 Buona prova, condita da tanta corsa. Sempre propositivo e disponibile a scambiare coi compagni. (24' st Soldati sv).

Ligorati 7 Meglio nella fase finale del match, quando il suo Pero si getta alla ricerca del pareggio. Lui ci prova con buoni cross e galoppate sulla sinistra.

Mutti 6.5 Controlla bene la fase del possesso, poi cerca di trovare spazi alla ricerca del pareggio nella ripresa.

Volta 6.5 La difesa deve affrontare attacchi pericolosi per tutta la durata del match ma lui prova sempre a chiudere gli spazi agli avversari.

Di Paola 7 Sempre presente nonostante le difficoltà della difesa. Parla coi compagni e gestisce la fase difensiva al meglio.

Romeo 6.5 Prova con qualche buono spunto e improvvisazione. Arriva anche vicino alla conclusione senza mai però impensierire davvero.

Re 7.5 Il suo gol sembra dare speranza alla sua squadra, ma anche se il pareggio non arriva lui può considerarsi uno dei migliori.

Fonnesu 6.5 È costretto a uscire a fine primo tempo ma fino a quel momento aveva cercato di liberarsi bene dalle marcature.

32' st Cozzi 6.5 Entra per l'infortunio del compagno, riesce a dare sostanza e andare vicino alla conclusione.

Oggioni 6.5 Buon controllo del pallone in fase offensiva ma, complice il terreno di gioco, poche azioni si concretizzano davvero.

Pasini 6.5 Prova in velocità a bucare la difesa avversaria ma i difensori e il portiere gli chiudono bene lo specchio.

4' st Nodari 6.5 Nella ripresa riesce a creare qualche pericolo e cerca con qualche spunto la conclusione.

All. Liberti 6.5. Il Pero subisce i due gol iniziali ma prova a riaprire la partita e quasi ci riesce nonostante il campo non sia nelle migliori condizioni.

ARBITRO

Corrado di Cinisello Balsamo 6.5 Una buona gara complessivamente con un primo tempo quasi impeccabile, ma con un paio di distrazioni nella ripresa.