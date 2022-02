Pagano 6 spietato: il bomber dell'Atletico CVS regala il primo posto a Cattaneo

L'Atletico CVS fa suo il big match del girone con un secco 1-0 sul campo del Real Milano. I ragazzi di Cattaneo sono bravi a sfruttare la prima occasione del match capitata sui piedi di Pagano, spietato a battere all’angolino Tasca. La reazione della formazione di Tino Caracciolo è importante e anche pericolosissima, ma lo scatenato Valtorta, Ambrosini non riescono a trovare il bersaglio grosso. Pagano non perdona. Nella prima frazione gli ospiti partono subito forte e al 6' colpiscono a freddo con il gol decisivo di Pagano, un diagonale che fredda Tasca incolpevole. Il Real Milano risponde com Valtorta...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con