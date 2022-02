Altro che Inter-Milan, il derby più pazzo all'insegna della rimonta è un altro

Va alla Solese la prima partita dell'anno che rappresenta il recupero della settima giornata del girone G. Contro l'Ardor Bollate termina 4-3 con due doppiette, altrettanti rigori, uno per parte, e il gol decisivo a inizio ripresa. Sono gli ospiti a partire con lo sprint giusto, con il mordente necessario per portare a casa la vittoria, piazzando subito due gol di apertura, uno con un'azione solitaria a fondo campo di Cascio. Mare in tempesta. Partita che parte con un ritmo lento, complice le innumerevoli interruzioni da parte dell'arbitro per ravvisare irregolarità che si disseminano per tutto l'arco della gara, da una parte...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con