Gol da esterno a esterno: Laronca e Mauro spiegano come si fa

Lo scontro di alta classifica prometteva spettacolo e non ha deluso le aspettative: Frog Milano e Orione si sono affrontate a viso aperto senza esclusioni di colpi. La spuntano per 4-2 i ragazzi di Fumagalli, bravi a rimanere sempre in partita anche nelle fasi di gara più complicate. Primo tempo all'insegna dell'equilibrio terminato sull'1-1 con Angiolini che ha riposto al vantaggio di Laronca. Nella ripresa gli ospiti passano in vantaggio con Cappi, che approfitta di un errore di comunicazione fra portiere e difensore, dimostrando un vero senso da rapace. I gialloverdi, però, reagiscono e ribaltano il risultato con i sigilli di Paredes Ramirez, Mauro...

