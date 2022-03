Rosso dopo 5 minuti: in 10 contro 11 vengono rimontati solo nella ripresa

Una beffa più crudele non poteva esserci per l'Ausonia Academy, che perde lo scontro diretto con l'Atletico CVS e scivola al terzo posto sorpassata dal Real Milano. Ridotta in dieci uomini per l'espulsione contestata di Pighetti dopo soli cinque minuti, la formazione di Faria ha reagito con grande impeto all'inferiorità numerica trovando addirittura il vantaggio prima di subire la rimonta rossoblù. L'undici sangiulianese, al contrario, ha gestito la gara con grande intelligenza tattica, aspettando il momento giusto (e i rari errori difensivi) per colpire alle spalle l'avversario e strappare un risultato di vitale importanza per la classifica e il morale....

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con