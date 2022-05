"Salutate la capolista!": Kirsch salva l'Atletico Alcione all'ultimo minuto

L'ultima giornata di campionato del girone F dell'Under 16 ha regalato un match all'ultimo sangue andato in scena tra Leone XIII e Atletico Alcione: le due si giocavano il tutto per tutto nello scontro diretto destinato a decidere le sorti di entrambe le compagini. Al fischio d'inizio, infatti, gli ospiti si trovavano primi in classifica a soli tre punti di distanza dai padroni di casa, a cui serviva una vittoria per poter cambiare le carte in tavola ed avvicinare la diretta concorrente a pari punti, per poi giocarsi lo spareggio nei prossimi giorni. Nulla da fare però per la squadra...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con