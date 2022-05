Una stagione intera in 80 minuti, momenti indimenticabili per i gialloblù: le foto dello spareggio

Spareggio vinto in goleada e fasi finali provinciali centrate. La Baranzatese fa le cose in grande, e grazie al 6-1 contro la Cob 91 si qualifica per la corsa che porta al titolo di Milano e poi ai Regionali. Gara perfetta quella dei ragazzi di Giuseppe Fratto, trascinati dalle giocate di Thomas Cappelletti (doppietta), dalle invenzioni di Daniele Ciaccia e in generale da un collettivo che non ha sbagliato praticamente nulla.

Dall'altra parte una Cob 91 che si arrende all'ultima curva, al termine di una stagione strepitosa. La classica giornata storta per la squadra di Calogero Imbrò e Angelo Bonura, che dopo aver battagliato con i gialloblù per tutta la stagione hanno ceduto il passo solamente negli ultimi 80 minuti.

