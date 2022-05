Il primo tempo perfetto riaccende la fiamma dei Regionali

Doveva arrivare una vittoria per mantenere vivo il sogno Regionali e l’Assago di La Rocca non sbaglia. Con un primo tempo perfetto, terminato sul 3-0, i gialloblù superano la Lombardina, reduce dal successo sull’Atletico CVS di domenica scorsa. Invece, per Cuni e compagni, la sconfitta di misura sul campo della Baranzatese viene prontamente riscattata grazie a una grandissima prova di squadra, impreziosita dai sigilli di Zanotti, dopo neanche un minuto di gioco, e dalla stoccata da vero 9 di Scotti. In mezzo la sfortunata autorete di Camposei.LA PERFEZIONE Inizia subito forte l'Assago e dopo una mangiata...