Carvelli all'ultimo secondo: Baranzatese a un passo dai Regionali!

Una partita dove regna l'equilibrio quella tra Lombardina e Baranzatese dove i ragazzi di Fratto si sono imposti sugli orange per 0-1 con un gol di Carvelli all'ultimo minuto del secondo tempo. Dopo la terza giornata di questa fase finale la classifica vede la squadra di Baranzate prima con sei punti conquistati in due partite, mentre i ragazzi di Carrara hanno fatto tre punti in tre partite. Nulla è ancora deciso e tutti dovranno lottare fino alla fine per meritarsi un posto ai Regionali, certo è che ora Fratto è veramente ad un passo dal traguardo. EQUILIBRIO Partono meglio i...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con