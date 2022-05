Galli sbuca all'improvviso in un pazzo finale e fa sognare l'Assago

Un 5-5 più che rocambolesco tra Atletico Alcione e Assago. I padroni di casa hanno messo in campo tutte le loro carte vincenti e si sono imposti per buona parte della gara, portando a segno Destro due volte nel primo tempo. Al netto di qualche svista difensiva, e poca ispirazione in fase di possesso, la formazione ospite ha risposto a ogni rete subita creando grattacapi alla difesa avversaria con Scotti e Zanotti, rendendosi pericolosi soprattutto lungo le fasce. Nel finale, quando gli Orange sembravano avere la partita in cassaforte col parziale di 5-3, i gialloblù hanno prima accorciato le distanze con...

