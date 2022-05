Baranzatese perfetta e ai Regionali

La Baranzatese, dopo aver vinto il girone G, nelle fasi finali conquista la promozione ai Regionali grazie al successo per 3-1 sull'Atletico Alcione. Con i tre punti di mercoledì i ragazzi di Fratto sono matematicamente tra le prime due della classifica e si giocheranno il titolo provinciale nella prossima sfida contro l'Atletico CVS. Terza affermazione consecutiva per i gialloblù dopo quelle con l'Assago e la Lombardina. I padroni di casa vanno in vantaggio al 19' con Alessandro Carvelli, raddoppiano al 35' con Cappelletti e realizzano il tris al 23' della ripresa con Marcomini. Il gol della bandiera per gli ospiti...

