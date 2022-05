La tripletta di Orofino trascina il CVS alla vittoria

Una tripletta di Orofino decide la gara. Gli ospiti tornano da Assago con una vittoria fondamentale, arrivata grazie a un miglior controllo degli spazi rispetto agli avversari - soprattutto a centrocampo - e maggior intesa in fase d'attacco. Il numero 7 ospite segna nel primo tempo e raddoppia a inizio ripresa. I gialloblù accorciano le distanze con Scotti, ma un pasticcio della difesa regala a Orofino il pallone dell'1-3. Il rigore trasformato di Martinelli non basta: la rimonta non arriva, e il CVS può continuare a sperare. CVS ALL'ATTACCO Dopo qualche timida offensiva da parte di entrambe le squadre nei...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con