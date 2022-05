Un rigore pesantissimo spalanca al CVS le porte del sogno chiamato Regionali

Atletico CVS contro Baranzatese non si rivelerà solo la sfida tra le due promosse ai Regionali di categoria, ma anche il confronto tra due delle squadre che meglio hanno lavorato a livello provinciale in questa stagione. Entrambe, inoltre, riscattano le "delusioni" delle altre annate, con i gialloblù sconfitti in entrambi gli atti conclusivi con i 2005 e i 2008, mentre il CVS ha mancato l'accesso alla finalissima con le due annate di Giovanissimi. Come detto, le due compagini volano a braccetto al piano di sopra, in una partita decisa dai rigori: quello segnato da Orofino che vale il successo 1-0...

