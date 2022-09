Prima giornata di campionato, primo show per la Vigor: finisce 1-13 sul campo del Niguarda. Una partita gestita alla perfezione dal primo sino all'ultimo minuto, senza alcuna sbavatura. Quattro gol nel primo tempo, nove nel secondo: i protagonisti sono un po' tutti, tra cui Delle Cave, Canesi, Ardizzoni, Soggiu, Iecco, Moyà, Boskovic.

VIGOR AGGRESSIVA, NIGUARDA SI DIFENDE

Partenza a mille per gli ospiti, che dopo due giri di orologio trovano subito il gol con Delle Cave che sblocca la partita (2'). Gli ospiti continuano a macinare campo, complici le azioni militate dalla coppia Delle Cave e Andreozzi, che segneranno e non poco la gara. I padroni di casa, oggi con un 4-2-3-1, faticano ad uscire dalla propria metà campo, forse a causa della maggior grinta e qualità avversaria. A rendersi protagonista nel Niguarda è proprio il portiere di casa Torricelli che, nonostante il risultato finale, nei primi 43' sventra parecchi gol. La Vigor non lascia scampo agli avversari e con il proprio 4-3-3 amministra il gioco con tanta tecnica e intelligenza, senza mai prendersi rischi. Allunga le distanze in contropiede ancora il 10 ospite Delle Cave, ribadisce il vantaggio con un tiro centrale dalla lunga distanza il compagno Ardizzoni (24'). Passano pochi minuti e la Vigor trova il poker d'assi, con una bellissima punizione piazzata da Soggiu, oggi in gran luce lungo la fascia. Il Niguarda esce un po' dal guscio durante la chiusura della prima frazione di gioco, e finalmente trova la rete che lascia meno amaro in bocca. Calcio d'angolo da destra, salta più in alto di tutti Costa: si torna negli spogliatoi con un parziale di 1-4.



A VALANGA LA VIGOR





Il secondo tempo di gara è un senso unico Vigor, in cui il Niguarda può fare poco e niente, anche se qualche errore commesso si sarebbe potuto evitare. Dopo 2' il contropiede guidato dal bomber Delle Cave trova l'incrocio dei pali, lasciando tutti a bocca aperta. Ma basta poco ai ragazzi di Cattaneo per rifarsi: azione guidata da Andreozzi, la palla finisce nei piedi dell'appena entrato Boskovic: piattone e angolino. Da qui in poi, la Vigor non si ferma più e le sostituzioni sono le uniche a frapporsi tra un gol e l'altro. Ci mette ancora la firma Delle Cave, ribadisce dopo 4' il compagno Iecco, oggi tra i migliori al centro del campo. Quasi alla mezz'ora, ancora a segno il bomber Delle Cave - su assist di Boskovic. Tra i subentrati, anche Moyà dà sfoggio delle sue qualità, e dopo ripetuti tentativi trova il gol. Gli ultimi minuti di gara sono solo degli ospiti: altri due gol di Delle Cave, uno di testa di Canesi, chiude tutto Boskovic in contropiede. Gara sigillata e primi tre punti nel sacco: che Vigor!



IL TABELLINO



NIGUARDA-VIGOR MILANO 1-13

RETI (0-4, 1-4, 1-13): 2' Delle Cave (V), 20' Delle Cave (V), 24' Ardizzoni (V), 30' Soggiu (V), 40' Costa (N), 3' st Boskovic (V), 10' st Delle Cave (V), 22' st Iecco (V), 24' st Delle Cave (V), 36' st Moyá (V), 40' st Delle Cave (V), 42' st Delle Cave (V), 43' st Canesi (V), 45' st Boskovic (V).

NIGUARDA (4-2-3-1): Torricelli 5.5, Gonzales Huamani 5.5 (36' st Chen sv), Bussola 6 (14' st Saoud 6), Costa 6, Lazzarin 6, Banfi 5.5 (1' st Abbondanza 6.5), Poloni 6 (22' st Fathi 6), Viganò 6, Ceolin 6, Belloli 6, Bottari 6. All. Calatayud. Dir. Poloni - Banfi.

VIGOR MILANO (4-3-3): Zambon 6.5, Rovelli 7, Canesi 7, Pandolfi 7.5, Dino 7, Ardizzoni 7 (1' st Boskovic 7.5), Soggiu 7, Iecco 7, Andreozzi 6.5 (15' st Moyá 7), Delle Cave 8, Vitagliano 6.5. A disp. Visigalli, Novati. All. Cattaneo 8. Dir. Angiò.

ARBITRO: Pierro di Milano 5.5.

AMMONITI: Ardizzoni (V).



LE PAGELLE



NIGUARDA

Torricelli 5.5 Il tabellino non lo fa sorridere di certo, ma il portiere ci mette mano e piede in più di un'occasione. Da rivedere un po' sui lanci in avanti, spesso troppo imprecisi.

Guanzales Huamani 5.5 Ha un po’ la fascia peggiore da marcare, non riuscendo sempre a mettersi in mezzo tra l'avversario e la propria area di rigore (36' st Chen sv).

Bussola 6 Qualche volta fatica a tenere la sua posizione, lasciandosi sovrastare nei contrasti. Meglio il primo tempo, nel secondo si lascia sfuggire troppo spesso gli avversari (14' st Saoud 6).

Costa 6 Un po’ il playmaker della squadra. Dovrebbe controllare lui le azioni, ma spesso perde palloni decisivi in momenti importanti. Ci mette la testa sull'unico gol di squadra.

Lazzarin 6 Anche lui ha sulla coscienza quasi tutti i gol subiti, in cui potrebbe fare davvero di più. Prestazione da rivedere.

Banfi 5.5 Insomma. Un po' lo stesso discorso dei compagni. È assente durante i primi 45', in cui tocca davvero pochi palloni (1' st Abbondanza 6.5).

Poloni 6 Meglio di altri, ma anche lui si lascia sovrastare troppo dalla grinta avversaria. Corre e amministra bene quei pochi palloni che riesce (22' st Fathi 6).

Viganò 6 Primo tempo a caccia della palla, nel secondo tempo viene spostato in difesa ma la musica non cambia.

Ceolin 6 È l'unico che dimostra di avere qualità tecnica, ma da solo può fare poco e niente. Gli negano un rigore, si muove bene negli spazi e usa bene la propria fisicità. Da rivedere sotto il punto di vista mentale, spreca troppo tempo a stuzzicare gli avversari.

Belloli 6 Il suo lo fa, la tecnica c'è e anche l'intelligenza. Ma è una giornata troppo complicata che prende subito una brutta piega.

Bottari 6 Piccolo, ma usa bene le proprie tecniche per fare ciò che può. Viene quasi sempre chiuso lungo la fascia, ma la grinta non manca di certo.

All. Calatayud 5.5 Non la prima giornata che tutti vorrebbero, incontrare una delle candidate alla vittoria del campionato non è il massimo. Il Niguarda non manca di grinta, ma sicuramente c'è tanto lavoro da fare.



VIGOR MILANO

Zambon 6.5 Potrebbe avere un voto più alto se fosse stato più impegnato, ma i suoi guantoni oggi non toccano nemmeno un pallone.

Rovelli 7 Sicuro sulla fascia destra, ottimo in fase difensiva quanto in quella offensiva. Non rischia mai, non sbaglia mai.

Canesi 7 Fascia sinistra non semplice sul 9 avversario ma ce la fa senza alcun tentennamento. Ci mette pure la testa e si inserisce nel tabellino.

Pandolfi 7.5 Che giocatore! Amministra alla perfezione le sfere, senza lasciarsi prendere dall'ansia. Usa alla perfezione il proprio fisico e non crolla mai.

Dino 7 Super capitano. Il 5 ospite è una roccia lì dietro, non lasciandosi sovrastare da nessun avversario. Interventi puliti e perfetti.

Ardizzoni 7 Grinta e velocità lo distinguono. Ottima comunicazione con i compagni di squadra, giocate pulite e interessanti che mostrano a tutti la sua tecnica.

1' st Boskovic 7.5 Due gol segnati e un assist: serve altro per descrivere la sua prestazione?

Soggiu 7 Sulla fascia destra è un motorino e la comunicazione con il compagno Ardizzoni non manca. Anche lui a segno, un giocatore con ampio margine di crescita.

Iecco 7 Stesso discorso del compagno Soggiu. Anche lui mette in mostra oggi le sue qualità come su un palcoscenico, avendo sempre la meglio con gli avversari.

Andreozzi 6.5 Il 9 ospite non molla mai. S'invola troppe volte per essere contate, ci prova fino allo sfinimento ed è tra le carte più interessanti degli ospiti.

15' st Moyà 7 Super ingresso. Ci prova e si rende pericoloso in tante occasioni, riuscendo anche ad avere la meglio con un bel destro piazzato.

Delle Cave 8 Che dire di un giocatore che ha segnato metà dei gol di squadra? Tanto generoso quanto forte, la punta della Vigor ha tanto da dire in questo campionato.

Vitagliano 6.5 Disponibile con tutti, lungo la fascia sinistra il giocatore offre palloni importanti ai suoi compagni in area. Prestazione ottima.

All. Cattaneo 8 Iniziare al meglio? La Vigor l'ha fatto! Una squadra che sulla carta ha tutto per poter vincere il campionato, composta da tante singolarità interessanti. Staremo a vedere.



ARBITRO: Pierro di Milano 5.5 Fischia a modo suo, alle volte non fischia proprio. I falli li vede, i cartellini non li usa. Un rigore non dato. Da rivedere.

LE INTERVISTE

Subito dopo la gara, il tecnico Cattaneo commenta: «Siamo un gruppo nuovo che abbiamo costruito tra giugno e luglio. Il nostro obiettivo è vincere il campionato, oggi era la prima e ci tenevamo a fare bene. Grande prestazione in cui hanno segnato tanti giocatori. A piccoli passi cerchiamo di costruirci».