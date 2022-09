I protagonisti di Corbetta e Quinto Romano: uno segna come Insigne, l'altro para due rigori! E il Cinisello vince il derby

Il copyright - azione da sinistra, convergenza sul piede destro e conclusione rotante nel sette opposto - è di Lorenzo Insigne. I diritti, per questa settimana, se li è però presi Andrea Minici, che con un “tiraggiro” favoloso ha messo la parola fine sulla partita che il Corbetta ha vinto agevolmente sulla seconda squadra della Vigor Milano. Attenzione però perché Minici ci ha messo del suo: il gol capolavoro che ha fissato il 7-2 finale del match, infatti, è arrivato non con il suo piede naturale ma con il sinistro. Una rete pazzesca per il terzino (destro) della squadra di...

