Il Quinto Romano cerca e trova la prima vittoria stagionale nonostante la rosa rimaneggiata da espulsioni e infortuni. I ritmi della partita sono piuttosto bassi, il Romano Banco subisce le offensive dei padroni di casa per tutta la prima frazione di gioco. Nella ripresa cambia il copione della partita e fioccano occasioni per entrambe le squadre ma solo all'ultimo secondo arriverà il gol vittoria di Kruger che regala ai suoi compagni l'1-0.Il Quinto Romano non sfonda La prima frazione di gioco vede i padroni di casa condurre la partita ma a ritmi piuttosto compassati: le azioni dei neroverdi si...