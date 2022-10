A vent'anni ha lasciato la Serie D da titolare, oggi gioca e allena i ragazzi nella società che l'ha cresciuto

Matteo Baldo è stato senza alcun dubbio uno dei maggiori talenti calcistici prodotti dall’Ardor Bollate. Attaccante estremamente tecnico ed elegante, fu campione provinciale Giovanissimi con la storica annata arancionero del ’99, prima di spiccare il volo verso il panorama regionale e interregionale.È la Caronnese a puntare forte su di lui, e in rossoblù Baldo scala presto tutte le gerarchie arrivando giovanissimo a giocare titolare in Serie D, oltre che nel giro della rappresentativa di categoria. «Sono stati tre anni per me eccezionali in Serie D, che mi hanno formato da ogni punto di vista tecnico e personale. A...