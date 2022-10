Uccelli ci mette la gamba nello scadere e fa volare i suoi, il derby è biancazzurro

Il Vighignolo vince il derby settimino contro il Settimo Milanese 2 a 1 facendo una bellissima rimonta. La doppietta di Uccelli, tutta negli ultimi dieci minuti di partita, permette la vittoria della propria squadra. Iniziano forti gli ospiti ma nel finale i padroni di casa tirano gli artigli fuori e graffiano due volte. Niente da fare per Ludovico Festa che si vede togliere i tre punti, e la vittoria del derby, proprio nel finale della partita, non basta la prestazione positiva dei suoi ragazzi. E' festa, invece, in casa Vighi dove Fabio Grassi può festeggiare con i suoi ragazzi una...

