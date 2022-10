Gioca nella Barona e ha già segnato più di Cancelo e Theo, l'Iris resiste e vince da grande squadra

Già non capita tutti i giorni a un attaccante, figuriamoci ad un difensore. Segnare tre reti in una sola partita è un'impresa per pochi, anche quando parliamo di bomber il cui ruolo è proprio quello: fare gol. Il compito dei difensori è ovviamente un altro, e cioè quello di evitare quelli avversari, e anche per questo quando segna un terzino l'evento viene catalogato come “particolare”. Poi per carità, ci sono anche i terzini che segnano: Theo Hernandez, Hakimi, Cancelo solo per citarne alcuni. Ma quanti di questi hanno segnato una tripletta? Nessuno. L'impresa, clamorosa, è riuscita a Leonardo Vido, terzino...

