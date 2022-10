Un Tarquinio ingiocabile e fa volare il Vighi in soli venti minuti

Il Vighignolo batte il J. Cusano per 8-0 ed entusiasma l'ambiente. A prendersi gli applausi, ed il pallone, è Tarquinio che, grazie ai suoi cinque gol e tante giocate di altissimo livello, ha contribuito in un modo esplicito alla vittoria dei suoi. Felice è anche il suo allenatore, Luca De Vivo, che ha visto i suoi giocare in un modo molto propositivo ed offensivo. Giuseppe Fava, d'altro canto, non deve rammaricarsi con i suoi giocatori, i quali non hanno potuto fare più di tanto davanti ad avversari in ottime condizioni psico-fisiche. TARQUINIO SUPERSTAR Nonostante nei primi secondi di gioco il J.Cusano...

