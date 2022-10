Salvadori e Gereveni scalano la montagna dopo venti minuti difficilissimi

Festa del gol al Leone XIII che sotto di due gol contro il La Spezia al 21' non si abbatte ma riesce a rimontarla in grande stile grazie ad una meravigliosa prova offensiva con protagonisti Salvadori e Gerevini. Rimane così attaccate alle zone alte della classifica il Leone, mettendo pressione al Barona. 6-2 per i padroni di casa il risultato finale.

BEFFARDA ILLUSIONE

Non era incominciata bene la giornata per il Leone con gli ospiti che passano subito in vantaggio dopo 4 minuti grazie ad un bel tiro sul secondo palo di Iotti precedentemente servito in area da Gashi. Primi 20 minuti abbastanza equilibrati col Leone che fa fatica ad uscire col palleggio per vie centrali e preferisce quindi andare o sugli esterni dove Maffeis e Carrera danno molta spinta e supporto alla manovra offensiva o lanciare lungo per gli attaccanti che si trovano così spesso davanti al portiere, proprio da lanci lunghi su punizione nasceranno alcune grandi occasioni e gol. Diversa la situazione in difesa dove vengono saltati i centrali troppo facilmente e in generale le cose migliori le fanno vedere negli interventi singoli piuttosto che nella difesa di reparto. Proprio da un errore di squadra, portiere compreso, arriva infatti il gol dello 0-2: calcio d'angolo per lo Spezia, pallone che attraversa tutta l'area con Barbieri che non interviene, Fikri non è marcato ed è così libero di colpire a porta vuota e portare i suoi sul doppio vantaggio.

REAZIONE E RIMONTA

Incassato il secondo gol qualcosa cambia nel Leone XIII, la squadra si butta all'attacco e 8 minuti dopo riesce ad accorciare le distanze con Gerevini. Il 7 della formazione di casa riceve il pallone in area, la stoppa, ruba un tempo ai difensori e insacca col destro nel angolino, vantaggio dimezzato. Prendono così fiducia i ragazzi di Cavallo e dopo soli 3 minuti al 32' riesce ad andare ancora in gol, protagonista questa volta Salvadori che fa tutto da solo: prende palla e dopo aver dribblato i difensori avverari ed essersi portato in area incrocia col sinistro sul secondo palo, un 1-2 micidiale in soli tre minuti che vale il pareggio.

E' in fiducia ora il Leone e infatti cerca subito il terzo con azioni corali che vedono molto coinvolto il tridente Ferrari-Pellegrini-Sheridan che sfiorano più volte il vantaggio. prova a cambiare la partita x facendo entrare 18, il ragazzo entra bene e da ordine al centrocampo ma non è abbastanza per evitare la sconfitta. Il secondo tempo si apre infatti com'era finito il secondo: col Leone in attacco. Il gol che completa la rimonta arriva al 10' e porta la firma di Pellegrini che approfitta di un errore del difensore avversario che colpisce male il pallone dopo un calcio di punizione battuto lungo. Dopo il vantaggio dei padroni di casa i ritmi si abbasanno un po' con Salvadori e Pellegrini che con tanta qualità dominano la trequarti avversaria, il Leone ha diverse occasioni per segnare il 4° ma è bravo il neoentrato Bertoglio, in campo per l'infortunio di Lopatriello, a mantenere il risultato in bilico. La chiude però il Leone al 28' con Ferrari che lanciato corre palla al piede verso la porta e rimanendo freddo davanti al portiere fa 4-2. Il risultato sembra ormai scritto ma il Leone continua ad attaccare e Lo Spezia prova spesso a salire con sperando di far finire in fuorigioco gli avversari, ci riescono in alcune occasioni ma non al 40' quando gli attacanti della formazione di casa si trovano acnora davanti alla porta, Gerevini servito fa doppietta e manita per il Leone. C'è gloria anche per Illia che al 42' realizza il rigore conquistato da Salvadori atterrato in area.

IL TABELLINO

LEONE XIII-LA SPEZIA 6-2

RETI (0-2, 6-2): 4' Iotti T. (La), 21' Fikri (La), 29' Gerevini (Le), 32' Salvadori (Le), 10' st Pellegrini (Le), 28' st Ferrari (Le), 40' st Gerevini (Le), 42' st Tonini (Le).

LEONE XIII (4-3-3): Barbieri 6, Maffeis 6.5, Carrera 6.5, Macrì 6.5 (37' st Silvestri sv), Tonini 6.5, Silvestri 6, Gerevini 8, Salvadori 8, Ferrari 7, Pellegrini 6.5 (34' st Maschio sv), Sheridan 6 (26' st Costantini 6). A disp. Gattone, Munafò, Cristina, Steffano, Conti. All. Cavallo 7.5.

LA SPEZIA (4-4-2): Lopatriello (11' st Bertoglio 6), Lacanna 6, Berto 6 (1' st Baronti 6), Leone 6 (11' st Tamborrino 6), Nobili 6.5, Fikri 7 (24' st Arte 6), Iotti T. 7 (16' st Baracchi L. 6), Todeschini 6 (36' Chajare 6.5), De Renzis 6, Gashi 7.5, Pozzetto 6 (7' st Percy 6). A disp. Serio. All. Di Finizio 6.

ARBITRO: Smorto di Milano 6.

AMMONITI: Percy (La), Salvadori (Le).

LE PAGELLE

LEONE XII

Barbieri 6 Incolpevole sul primo gol, poteva fare di più sul secondo come tutta la difesa, successivaente chiamato poco in causa

Maffeis 6.5 Corre lungo tutta la fascia incessantemente ed è decisivo anche negli ultimi minuti guadagnandosi falli preziosi. La spinta offensiva e le chiusure in difesa sono fondamentali per la squadra

Carrera 6.5 Come detto anche per il suo compagno sull'altra fascia, grande lavoro da terzino, si trova spesso anche in area di rigore e prova ad incidere con lanci lunghi per gli attaccanti e cross insidiosi

Macrì 6.5 Preziosa la sua presenza a centrocampo in entrambe le fasi: si fa vedere con interventi difensivi e da' il suo contributo anche in attacco (37' st Silvestri sv),

Tonini 6.5 Qualche imprecisione in difesa soprattutto nel primo tempo, quando la sua squadra prende in mano la partita nessun'imprecisione e si concede anche un gol su rigore sul finale di partita.

Silvestri 6 Come il suo compagno di reparto alcuni errori di posizionamento in difesa e qualche incomprensione, meglio negli interventi singoli.

Gerevini 8 Il migliore tra gli attaccanti del Leone una doppietta che inizia la rimonta nel primo tempo e chiude i giochi col 5-2 nel secondo. Oltre ai gol tante buone combinazioni coi compagni di reparto e altre occasioni che potevano tramutarsi in gol.

Salvadori 8 Il migliore in campo. Un gran gol che si inventa lui, un rigore conquistato e tanta qualità. Le azioni più brillanti della sua squadra passano dai suoi piedi, anche nei momenti di difficoltà del primo tempo, il gol del pareggio porta la sua firma.

Ferrari 6.5 Anche per lui un gol nel pomeriggio vittorioso del Leone, si trova bene con i compagni e anche per lui i gol potevano essere di più.

Pellegrini 7 Grande partita a centrocampo, da' il ritmo alla manovra offensiva e a inizio ripresa per lui arriva anche un meritato gol che è importantissimo per la squadra (34' st Maschio sv),

Sheridan 6 E' il meno brillante tra i giocatori offensivi ma disputa comunque una buona paritita di supporto ai compagni

26' st Costantini 6 Entra con la sua squadra in vantaggio e in controllo del gioco si fa vedere con azioni interessanti in attaco

All. Cavallo 7.5 La squadra non si fa demoralizzare dal doppio svantaggio ma anzi è brava a reagire e a rimontarla anche attraverso un bel gioco e un'identità precisa.

LA SPEZIA

Lopatriello 6 Non colpevole sui gol ma può migliorare su uscite e interventi sulle palle alte, qualche indecisione sulle punizioni battute lunghe. Si fa infortuna ed è costretto ad uscire.

11' st Bertoglio 6 Entra al posto dell'infortunato Lopatriello e non fa rimpiangere il titolare. Autore di importanti parate col risultato ancora in bilico

Lacanna 6 Protagonista di un bel duello lungo la gara con Sheridan che riesce contenere. Buona gara nel complesso.

Berto 6 Nel primo tempo la sua squadra è in vantaggio e da' il suo contributo. Da il cambio a Baronti nella ripresa

1' st Baronti 6 Gara tranquilla senza sbavature

Leone 6 Meglio nel primo tempo come tutta la formazione ospite, cala e si perde un po' nella ripresa complice anche la grande gara degli avversari, esce dopo 11 minuti.

11' st Tamborrino 6 Entra con la squadra appena andata in svantaggio e un po' in confusione soprattutto dal punto di vista difensivo, non commette errori ma non riesce evitare il crollo.

Nobili 6.5 Tra i più positivi del reparto di difesa si contraddistingue per belle chiusure e interventi sugli attaccanti avversari.

Fikri 7 Anche lui risulta solido in difesa finché è in campo, autore del gol del momentaneo 0-2 che illude gli ospiti.

24' st Arte 6 Come gli altri subentrati appare un po' in confusione in fase difensiva

Iotti T 7 Segna il gol del 1-0 ed è autore di una buona prestazione offensiva

16'st Baracchi 6 Non riesce a incidere e a ribaltare il risultato

Todeschini 6 Buona prestazione senza particolari squilli a centrocampo. Esce sul finire di primo tempo

36' pt Chajare 6.5 Entra bene a differenza degli altri subentrati e sembra poter dare un altro ritmo alla squadra. Disputa un'importante partita a centrocampo, poi sul finire di tempo sparisce un po' come i compagni.

De Renzis 6 Va vicino al gol in alcune occasioni si muove molto ma non riesce a concretizzare, buon lavoro anche per i compagni, servito poco.

Gashi 7.5 Il migliore dei suoi, fa vedere grandi cose nel primo tempo come l'assist per il primo gol ma anche gran dribbling e nel modo in cui tratta la palla. Immagine perfetta della sua squadra perché cala nella ripresa anche se rimane una rande prestazione nei primi 40 minuti

Pozzetto 6 Si vede poco non riesce a lasciare il segno.

7' st Percy 6 Entra senza fare la differenza, ammonito sul finale.

All. Di Finizio 6 La squadra parte bene ma poi crolla e si perde. Troppo poco.

ARBITRO

Smorto di Milano 6 Gara tranquilla senza decisioni difficili o dubbie. Corretto sul rigore.

L'INTERVISTA

La soddisfazione dell'allenatore dei padroni di casa, Cavallo: «Partita che stavamo perdendo da soli, siamo stati bravi a riprenderla. Questa è una squadra che quando inizia a giocare ha una sua identità e riesce a fare la differenza. I gol potevamo evitarli, arrivano anche da nostri errori, ma sono contento che non abbiano pesato poi sul risultato finale. Sono contento per la partita la prestazione una vittoria di gioco e carattere. Abbiamo avuto un buon inizio di campionato siamo lì nelle zone alte e speriamo di potercela giocare fino alla fine».