Capitan Curej è l'asso nel poker della Serenissima

I ragazzi della Serenissima regalano ai propri spettatore una vittoria importante per il morale e per la classifica. Dopo la vittoria per 3-4 contro la Real Milano, vincere la partita di oggi avrebbe significato scavalcare il Cologno, momentaneamente avanti di due punti, e avvicinarsi ancora di più alle posizioni d'alta classifica. Missione più che compiuta dunque per una Serenissima che continua a viaggiare ad una media di tre gol a partita e dopo la sconfitta in casa con lo Schuster alla seconda giornata, ha sempre segnato almeno due gol. CUREJ FA LA DIFFERENZA La chiave tattica del gioco...

