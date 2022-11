Barona e Vigor Milano: doppio poker per la vetta, Pavel l'uomo che non ti aspetti

La Barona vince ancora. Le doppiette di Vido e Anzaldi firmano il 4-0 in casa contro il Villapizzone, una delle inseguitrici per il titolo nel girone E. Si allunga così il distacco in classifica e la striscia di vittorie: sono otto su otto e cinque punti a tener lontano il Leone XIII. La capolista sembra dunque inarrestabile, anche considerando il cambio in panchina. Difatti, a Paolo Calcinoni è di recente subentrato il tecnico Dino Morabito che meglio di così non poteva presentarsi: prima partita, 4 gol fatti, primi tre punti. I suoi ragazzi si confermano come miglior attacco e miglior...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?