Liscate-BM Sporting: padroni di casa avanti con Wilson e Barba, nella ripresa entra Cipriani e rimonta il risultato

A volte capita di vincere facendo il minimo sforzo, altre volte devi invece resistere per non vanificare quanto fatto di buono. Il Liscate, avanti di due gol dopo soli dieci minuti, viene raggiunto nella ripresa dal BM Sporting, che fa valere la panchina più qualitativa per strappare un punto ai gialloblù. Pareggio giusto, anche se entrambe hanno la chance per vincerla allo scadere, in cui i purples cambiano volto al rientro in campo grazie agli innesti operati da Parolini. In questo modo le due compagini avanzano a braccetto a quota 4 punti. AAA cercasi caffeina. La sensazione del primo tempo...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con