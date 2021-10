Sporting Valentino Mazzola-Virtus Acli Trecella: vittoria di larga manica da parte dei padroni di casa, Gjondrekaj è autore di una tripletta

Alla fine del match tra Sporting Valentino Mazzola e Virtus Acli Trecella a trionfare è la maggiore qualità dei padroni di casa, che riescono ad imporre praticamente dai primi istanti il loro ritmo e il loro stile di gioco. Al triplice fischio dell'arbitro il risultato dice 8-0.

Sulla squadra si vede molto la mano del tecnico Salvatore, detto Totò, Di Meo: giocare un calcio sì funzionante, ma che sia anche spumeggiante e bello da mettere in atto e da vedere, cosicché tutti quanti si possano godere lo spettacolo, dai protagonisti in campo fino ai tifosi sugli spalti. E proprio grazie alle idee, rivelatesi vincenti, dell'allenatore sono arrivati i tanti gol che hanno caratterizzato questa vittoria, nonostante un clima rovente che lasciava presagire più difficoltà per i padroni di casa. La squadra, però, ha mantenuto i nervi saldi, con i giocatori in campo che sono rimasti concentrati sull'unico obiettivo che andava inseguito nell'arco degli ottanta minuti di gioco: fare gol.

Ed è quello che effettivamente è successo: il match è terminato 8-0 e da sottolineare c'è sicuramente la prestazione di Denis Gjondrekaj, autore di una tripletta e mattatore della gara. Gli altri gol, tutti a marcatura singola, portano le firme di Daniel Bassi, Arrafat Coulibaly, Nusret Karakas, Federico Gritti e Thomas Conte. Tre punti per i padroni di casa a fine partita, che così facendo conquistano i primi tre punti stagionali, tenendo viva la speranza di poter dare una svolta alla propria stagione.