Biassono-Pro Lissone: vittoria casalinga con il trionfo dei rossoblù, che segnano con Rossetti nel primo tempo e con una doppietta di Gubitoso nel secondo

Una partita decisamente al cardiopalma quella tra Biassono e Pro Lissone, in cui il primo tempo ha tenuto tutti con il fiato sospeso, dalle panchine al tifo sugli spalti: le squadre si affrontano a viso aperto e a beneficiarne è lo spettacolo. Al triplice fischio sono i padroni di casa ad imporsi per 3-1, dopo una gara in cui entrambe le squadre, a dispetto del risultato, hanno faticato ad imporsi su chi avevano di fronte. A passare in avanti sono stati i padroni di casa con Rossetti imbeccato bene da Gubitoso, ma i festeggiamenti sono durati poco perché la Pro...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con