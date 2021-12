Cassina Calcio-FC Cernusco: rossoverdi monstre, Crociati abbatte la capolista con una grande prova di squadra

Domenica 5 dicembre diventa data simbolica nell’Under 16 monzese, visto che ben tre squadre perdono l’imbattibilità stagionale. Cernusco, Limbiate e Cornate cadono in trasferta e solo la Leon (vittoriosa proprio contro i gialloverdi) può ora vantare questo speciale primato. Oltre a Lesmo l’altro big-match di giornata si giocava al “Mazzini” di Cassina, dove i padroni di casa hanno meritatamente battuto il Cernusco di Nava per 4-2. La gara è rimasta in discussione solamente sotto il profilo del punteggio (non un dettaglio, certo), perché i rossoblù non hanno mai dato la sensazione di essere mentalmente in partita. Merito del collettivo di...

